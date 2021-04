Pelé a Che Tempo Che Fa: chi è, età, carriera, malattia, Instagram (Di domenica 11 aprile 2021) Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti di stasera, domenica 11 aprile, la leggenda del calcio mondiale Pelè, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guiness World Record per il maggior numero di gol segnati. Pelé: chi è, età, carriera Pelé, all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, è nato a Tres Coracoes il 23 ottobre del 1940 ed è un famosissimo calciatore brasiliano, ora dirigente sportivo. E’ il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statics. Pallone d’oro FIFA del secolo ed è l’unico calciatore al mondo ad aver ricevuto il Pallone d’oro FIFA onorario. E’ stato anche nominato Atleta del secolo nel 1999 dal CIO. Tra l’altro, è l’unico ad aver vinto tre edizioni del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Torna l’appuntamento con CheChe Fa. Tra gli ospiti di stasera, domenica 11 aprile, la leggenda del calcio mondiale Pelè, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guiness World Record per il maggior numero di gol segnati.: chi è, età,, all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, è nato a Tres Coracoes il 23 ottobre del 1940 ed è un famosissimo calciatore brasiliano, ora dirigente sportivo. E’ il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statics. Pallone d’oro FIFA del secolo ed è l’unico calciatore al mondo ad aver ricevuto il Pallone d’oro FIFA onorario. E’ stato anche nominato Atleta del secolo nel 1999 dal CIO. Tra l’altro, è l’unico ad aver vinto tre edizioni del ...

Advertising

fabfazio : Questa sera annunciamo un sogno che si avvera... @Pele domenica a @chetempochefa #pelè #redelcalcio #ctcf ?????? - fabfazio : A domenica! @Pele a @chetempochefa h.20:00 @RaiTre Che immagini meravigliose! - Gianluca_2205 : Quando @fabfazio ha detto che ospitavano a @chetempochefa il piú forte giocatore di tutti i tempi, pensavo che face… - CorriereCitta : Pelé a Che Tempo Che Fa: chi è, età, carriera, malattia, Instagram #pele #chetempochefa #CTCF - MarianoLimatola : @chetempochefa @Pele @RaiTre @fabfazio Grande rispetto per un Grande Campione ma, per favore, non definitelo il più… -