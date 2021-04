Nokia 4 2 | ecco Android 11 Per l’Italia serve ancora pazienzaHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 11 aprile 2021) Pernon è solo tempo di annunci di nuovi prodotti: ne abbiamo visti tanti, ben sei, con due membri della gamma X (X20 e X10), due della G (G20 e G10) e due dell’economica C (C20 e C10, quest’ultimo però non arriverà in Italia). É anche tempo di aggiornamenti, e dopo8.1 e 2.3 è il turno di4.2, smartphone che ha fatto il suo debutto a inizio 2019 con9 Pie a bordo, poi aggiornato ad10 in Italia nell’aprile dello scorso anno ed ora pronto a ricevere un ulteriore update sino alla versione (stabile) più recente del sistema operativo mobile di Google. #4dot2, meet11 That’s right, we’re so happy to announce that the device is now ready to be part of an enhanced experience. Upgrade today to get the latest pure ...