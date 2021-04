"Niente ristori per i contadini" (Di domenica 11 aprile 2021) di Martino Agostoni Frutta e verdura non sono mai mancati sulla tavola dei brianzoli, neanche nei momenti peggiori dell'epidemia, ma per chi li ha coltivati non è invece arrivato alcun ristoro. Ed è ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) di Martino Agostoni Frutta e verdura non sono mai mancati sulla tavola dei brianzoli, neanche nei momenti peggiori dell'epidemia, ma per chi li ha coltivati non è invece arrivato alcun ristoro. Ed è ...

Nel primo caso dopo il decreto Ristori, il Ristori Bis e il Fondo Salva Made in Italy, il governo ha messo sul banco anche il Bonus Chef 2021 che arriva a dare fino a 6mila euro a cuochi, pasticceri ...

Il terziario senese scende in piazza con il terziario toscano ... che da più di un anno ha risposto a ciò che gli è stato chiesto, ma ha avuto indietro niente, solo ... Affitti, ristori, la cassa integrazione da prolungare, i vaccini da completare in tempi velocissimi,...

L’urlo dei commercianti: "Fateci riaprire" Martedì la manifestazione a Firenze e l’incontro con il prefetto. Pracchia, Confcommercio: "Ogni minuto che passa chiude un’azienda" ...

