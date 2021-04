MotoGP, Franco Morbidelli: “Il ritorno di Marc Marquez? Sarà un bel problema” (Di domenica 11 aprile 2021) Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 di MotoGP tornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar) sono andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana. Difficoltà di non poco conto, invece, per Franco Morbidelli e il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a Portimao, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ci Sarà il ritorno in sella alla Honda dello ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Mondiale 2021 ditornerà in scena per il terzo round, dopo che le prime due tappe iridate sul tracciato di Losail (Qatar) sono andate in archivio. A sorpresa, al comando della graduatoria troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con 40 punti (due secondi posti nelle prime due prove) a precedere il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (36 punti), vittorioso nella ultima corsa qatariana. Difficoltà di non poco conto, invece, pere il Team Petronas, tenuto conto dei piazzamenti del “Morbido”: 18° e 12° nelle prime due uscite. Qualcosa da cambiare, per usare un eufemismo, c’è in vista del fine settimana a Portimao, in Portogallo. In più, ad aumentare il coefficiente di difficoltà, ciilin sella alla Honda dello ...

