Morte Principe Filippo | la triste coincidenza con le nozze di Carlo e Camilla

(Di domenica 11 aprile 2021) Ladelè legata a una. Il Duca di Edimburgo è morto nel giorno dell’anniversario didi. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto perché ha riportato alla mente di molti lo stretto legame fra il marito della Regina e Lady Diana. La mamma di Harry e William infatti aveva un ottimo rapporto con il suocero che negli anni era diventato un suo confidente. Un legame forte, svelato solo nel 2018 quando alcuni tabloid hanno pubblicato le lettere segrete spedite da Diana a. Una fitta corrispondenza in cui Lady D chiedeva consiglio al Duca di Edimburgo per salvare il suo matrimonio, minato dalla relazione dicon ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte del Principe #Filippo di Edimburgo: - GassmanGassmann : La morte del Principe Filippo ,dispiace quanto la morte di chiunque altro. RIP ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - martimar0997 : RT @infoitcultura: Morte del Principe Filippo: il tributo Matt Smith, Tobias Menzies, e del team di The Crown - MarioManca : La morte del #PrincipeFilippo, parlano i figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo: «Era la nostra roccia»… -

... ilCarlo, il duca di Edimburgo aveva tre importanti messaggi da comunicargli. Secondo ... Elisabetta non abdica Ladi Filippo è stato indubbiamente un colpo durissimo per la sovrana, dopo ...... ci sedevamo sul divano in gruppo e lui leggeva a noi" ha detto ilEdoardo, ricordando anche le parole commosse della Regina rivolte al Duca di Edimburgo in occasione del loro 50esimo ...(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2021 "Lo dico oggi che la Gran Bretagna sta vivendo anche un momento di cordoglio per la morte del Principe Filippo, ma se la Gran Bretagna fosse stata ancora ...