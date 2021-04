Milano: in 300 per girare un video rap, la polizia deve disperderli con un lacrimogeno (Di domenica 11 aprile 2021) Era iniziato come un flash mob per girare un video musicale, uno di quelli a cui eravamo ormai abituati prima della pandemia. Alla vista delle forze dell'ordine, tuttavia, i 300 giovani che si erano dati appuntamento in via Micene a Milano, nei pressi di San Siro, si sono tuttavia resi protagonisti di una scena di guerriglia urbana tra le più vergognose degli ultimi anni. Lancio di bottiglie, sassaiola e bastoni contro prima la polizia e poi i Carabinieri giunti in supporto per opporsi ai controlli e alle sanzioni per violazione delle norme Anti-Covid. Scontri a Milano tra Forze dell'Ordine e 300 giovani La presenza di un massiccio numero di giovani nel Quartiere Popolare di San Siro era stata segnalata verso le 17.30 di ieri, sabato 10 aprile. Oltre agli schiamazzi, i residenti hanno denunciato il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 aprile 2021) Era iniziato come un flash mob perunmusicale, uno di quelli a cui eravamo ormai abituati prima della pandemia. Alla vista delle forze dell'ordine, tuttavia, i 300 giovani che si erano dati appuntamento in via Micene a, nei pressi di San Siro, si sono tuttavia resi protagonisti di una scena di guerriglia urbana tra le più vergognose degli ultimi anni. Lancio di bottiglie, sassaiola e bastoni contro prima lae poi i Carabinieri giunti in supporto per opporsi ai controlli e alle sanzioni per violazione delle norme Anti-Covid. Scontri atra Forze dell'Ordine e 300 giovani La presenza di un massiccio numero di giovani nel Quartiere Popolare di San Siro era stata segnalata verso le 17.30 di ieri, sabato 10 aprile. Oltre agli schiamazzi, i residenti hanno denunciato il ...

