Mercato Milan – L’agente conferma: “Caldara torna in rossonero” / News (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, ha confermato il ritorno in rossonero del difensore Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime suldel. Giuseppe Riso, agente di Mattia, hato il ritorno indel difensore

Advertising

Calciomerc : Dopo le dichiarazioni del procuratore di #Caldara che non verrà riscattato dall’ #Atalanta, due le ipotesi per il… - PianetaMilan : #Caldara torna al #Milan ???? C'è la conferma del suo agente ???? - milan_corner : @gustatore @NandoPiscopo1 @giaestrismo @ildumba @marcullo02 Quel mercato fatto in 20 giorni è stato una sciagura, e… - Milannews24_com : Calciomercato Milan LIVE: Donnarumma al centro, le ultime su Conti - Milannews24_com : Serafini: «Il primo nome per il mercato del Milan è già deciso» -