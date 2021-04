Marotta su Conte | “All’Inter ha superato l’esame di maturità I campionati non si vincono con le statistiche”

(Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Cagliari: “Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare l’avversario dal punto di vista della classifica, per loro sarà una gara fondamentale per raggiungere il proprio obiettivo.ha detto che aveva molto da perdere? È un grande professionista, ama le sfide e sapeva di arrivare in un club blasonato, con difficoltà gestionali quotidiane. È stata un’avventura bella, haa pieni votidi. E queste connotazioni ne fanno di lui un tecnico vincente. Centro estetico? È un grande complesso sportivo che è la Pinetina, dove c’è tutto per allenarsi nel migliore dei modi e c’è uno staff preparatissimo. Al di là di questo, condivido l’opinione di ...

Beppepromuove. L'a.d. dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Cagliari. E ha usato parole dolci per il tecnico: "è un grande professionista, ama le sfide e ...... per loro è fondamentale per la salvezza e dobbiamo essere preparati', ha detto Giuseppe. Il dirigente nerazzurro ha parlato a 'Dazn' prima del fischio d'inizio: 'Come ho convinto? È un ...L'amministratore delegato nerazzurro lancia messaggi di stima nei confronti del tecnico: "Ha superato l'esame" ...“Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare l’avversario dal punto di vista della classifica, per loro sarà una gara fondamentale per raggiungere il proprio obiettivo”, ha detto Marotta sul ...