Lorena Bianchetti incinta a 45 anni, la confessione: “E’ stato merito suo” (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorena Bianchetti incinta a 45 anni, il suo racconto ha fatto commuovere tutti: “Non bisogna mai perdere la speranza”. Lorena Bianchetti, incinta a 45 anni, ha raccontato com’è stato il suo percorso per diventare mamma della sua piccola Estelle, una gioia condivisa con suo marito Bernardo. La conduttrice è nota per la sua serietà e Leggi su youmovies (Di domenica 11 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a 45, il suo racconto ha fatto commuovere tutti: “Non bisogna mai perdere la speranza”.a 45, ha raccontato com’èil suo percorso per diventare mamma della sua piccola Estelle, una gioia condivisa con suo marito Bernardo. La conduttrice è nota per la sua serietà e

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: “A Sua Immagine”: La festività della Divina Misericordia – Su Rai1 conduce Lorena Bianchetti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “A Sua Immagine”: La festività della Divina Misericordia – Su Rai1 conduce Lorena Bianchetti - AndreaGalastro : stanotte ho sognato lorena bianchetti in giuria a #amici20, perché conduceva uno spin-off su prime video in cui pa… - picoitalia : RT @asuaimmaginerai: Ieri, nel giorno di Pasqua, Lorena Bianchetti ci ha portato nel Monastero agostiniano dei Santi Quattro Coronati, al C… - asuaimmaginerai : Ieri, nel giorno di Pasqua, Lorena Bianchetti ci ha portato nel Monastero agostiniano dei Santi Quattro Coronati, a… -