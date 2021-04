Le previsioni meteo di lunedì 12 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, rovesci sparsi al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Inizio di settimana all’insegna del maltempo al Nord con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Nuvole e schiarite al Centro e al Sud. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Inizio di settimana all’insegna del maltempo al Nord con addensamenti compatti e rovesci a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Rovesci di moderata intensità sulla Toscana, nuvole e piovaschi sul resto del settore Instabile anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Nuvole e rovesci sul resto del settore, tendenzialmente asciutto sul versante adriatico peninsulare. Le temperature ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, rovesci sparsi al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Inizio di settimana all’insegna del maltempo al Nord con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Nuvole e schiarite al Centro e al Sud. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Inizio di settimana all’insegna del maltempo al Nord con addensamenti compatti e rovesci a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Rovesci di moderata intensità sulla Toscana, nuvole e piovaschi sul resto del settore Instabile anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Nuvole e rovesci sul resto del settore, tendenzialmente asciutto sul versante adriatico peninsulare. Le temperature ...

