L' Atalanta torna quarta | la Fiorentina va ko 3-2 | doppiette di Zapata e Vlahovic

(Di domenica 11 aprile 2021) Più forte delle pressioni delle rivali, tutte vincenti tra sabato (Milan) e domenica (Juve, Napoli, Lazio e Roma). L'fa la voce grossa contro la, vincendo la sesta partita delle ultime sette in campionato e confermando di essere pienamente rodata nella volata Champions. Al 'Franchi' va in scena il repertorio completo, nel bene e nel male, dei ragazzi terribili di Gasperini. Ovvero una macchina da gol in attacco - conautore di una doppietta, sette-otto opportunità nitide create, e cambi decisivi dalla panchina (Ilicic si guadagna e trasforma il rigore) - e una difesa da registrare dietro, punita dall'implacabile, la nota più lieta nella notte viola, brava a non arrendersi nonostante il 2-0 incassato del primo tempo. Alla fine però la maggior qualità e ...

Quattro minuti più tardi l'però in vantaggio: il tocco fortuito di Martinez Quarta con il braccio significa rigore, che il neo entrato Ilicic realizza calciando centralmente. Nel ...Il volume di occasioni prodotto dall'nel primo tempo meriterebbe più spazio di una fototessera. I gol di Zapata - entrambi su assist di Malinovskyi - aprono e chiudono i primi 45'. Prima un ...Appena terminato il match della 30^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta: vittoria per i bergamaschi ... Quarta vittoria di fila per Gasperini, che torna in zona Champions League al quarto ...Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria ... “È una scelta legata ai calciatori a disposizione in questo momento e al tipo di avversario. Ma torneremo presto a ...