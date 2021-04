La Regina Elisabetta: “La morte di Filippo è un vuoto enorme”, ma non abdicherà (Di domenica 11 aprile 2021) I tabloid britannici sono impegnati in giornate campali. La morte del principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, ha prodotto una serie di dichiarazioni, di spiragli, di retroscena che arrivano da Buckingham Palace fino alla carta inchiostrata dei giornali cartacei e sulle stringhe di codici dei quotidiani digitali. Così, le rivelazioni del Sun in prima pagina riferiscono le parole della Regina a corte: “È un vuoto enorme”. Le parole della Regina Elisabetta Le parole della Regina Elisabetta sono state riferite dal principe Andrea, terzogenito della coppia e duca di York. I sentimenti della madre sono tutti per Filippo, che l’ha accompagnata per oltre 70 anni fino a poche ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) I tabloid britannici sono impegnati in giornate campali. Ladel principe, consorte della, ha prodotto una serie di dichiarazioni, di spiragli, di retroscena che arrivano da Buckingham Palace fino alla carta inchiostrata dei giornali cartacei e sulle stringhe di codici dei quotidiani digitali. Così, le rivelazioni del Sun in prima pagina riferiscono le parole dellaa corte: “È un”. Le parole dellaLe parole dellasono state riferite dal principe Andrea, terzogenito della coppia e duca di York. I sentimenti della madre sono tutti per, che l’ha accompagnata per oltre 70 anni fino a poche ...

