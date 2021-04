Grazie alla mia bambina ho riscoperto Picasso (Di domenica 11 aprile 2021) Pablo Picasso nasce a Malaga nel 1881. I primi insegnamenti di pittura li riceve dal padre ma già a 7 anni, da solo, usava tempere ad olio per dipingere in particolare tori e colombe. Appena a 19 anni Picasso sviluppa il suo stile personale. Contesta fin da subito l’Arte tradizionale, ha la necessità di sviluppare e creare qualcosa di nuovo. I suoi esordi non sono fortunati, soffre la fame e il freddo, si sente emarginato. Si trasferisce a Parigi dove fa amicizia con altri artisti e qui nasce la sua idea di arte primitiva, dove dipinge maschere tribali molto affini ai bambini. Incontra Braque e con lui nasce il Cubismo. Poi nel 1936 scoppia la guerra civile in Spagna, mentre Picasso si trova a Parigi. Dopo un attacco aereo, la cittadina di Guernica viene distrutta e Picasso decide di dipingere un quadro in segno di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Pablonasce a Malaga nel 1881. I primi insegnamenti di pittura li riceve dal padre ma già a 7 anni, da solo, usava tempere ad olio per dipingere in particolare tori e colombe. Appena a 19 annisviluppa il suo stile personale. Contesta fin da subito l’Arte tradizionale, ha la necessità di sviluppare e creare qualcosa di nuovo. I suoi esordi non sono fortunati, soffre la fame e il freddo, si sente emarginato. Si trasferisce a Parigi dove fa amicizia con altri artisti e qui nasce la sua idea di arte primitiva, dove dipinge maschere tribali molto affini ai bambini. Incontra Braque e con lui nasce il Cubismo. Poi nel 1936 scoppia la guerra civile in Spagna, mentresi trova a Parigi. Dopo un attacco aereo, la cittadina di Guernica viene distrutta edecide di dipingere un quadro in segno di ...

