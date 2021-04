Grave lutto per Elisa, straziata dal dolore: Il Covid li ha portati via (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante Elisa purtroppo a causa del Covid 19 ha perso nel giro di poco tempo due persone a le molto care e le ha dedicato un dolce post ElisaDi sicuro non è un momento facile per la cantante Elisa che nel giro di poco tempo ha dovuto salutare due persone della sua famiglia a lei molto care. Si tratta nel dettaglio degli zii, che sono venuti a mancare a causa del Covid 19. Un lutto straziante e doloroso che ha voluto condividere insieme ai suoi seguaci con un post, pubblicato da lei stessa. La cantante Elisa colpita da un Grave lutto La 43enne con un lunghissimo post sui social ha fatto fatto sapere di essere stata colpita da un Grave lutto. Elisa nel dettaglio ha ... Leggi su formatonews (Di domenica 11 aprile 2021) La cantantepurtroppo a causa del19 ha perso nel giro di poco tempo due persone a le molto care e le ha dedicato un dolce postDi sicuro non è un momento facile per la cantanteche nel giro di poco tempo ha dovuto salutare due persone della sua famiglia a lei molto care. Si tratta nel dettaglio degli zii, che sono venuti a mancare a causa del19. Unstraziante e doloroso che ha voluto condividere insieme ai suoi seguaci con un post, pubblicato da lei stessa. La cantantecolpita da unLa 43enne con un lunghissimo post sui social ha fatto fatto sapere di essere stata colpita da unnel dettaglio ha ...

