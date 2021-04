Fulco Pratesi si racconta: "Aboliamo i cimiteri e non faccio la doccia da anni" (Di domenica 11 aprile 2021) Fulco Pratesi ha racconta la sua vita ed il suo cambiamento in un'intervista al Corriere della sera. Il passaggio da cacciatore ad animalista convinto; l'abolizione dei cimiteri e la sua volontà, ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021)hala sua vita ed il suo cambiamento in un'intervista al Corriere della sera. Il passaggio da cacciatore ad animalista convinto; l'abolizione deie la sua volontà, ...

Advertising

chiaraped : RT @Michele_Arnese: Da quanto tempo non fa il bagno? «Da anni. La doccia poi mai. Mi lavo con la spugna sotto le ascelle e poi ovviamente… - filo_78 : RT @Capezzone: Siate British, please. Ecco a voi Fulco Pratesi oggi sul Corsera: -gli vanno bene i barboncini, ma non i cani grossi -male… - 10Babi10 : RT @Michele_Arnese: Da quanto tempo non fa il bagno? «Da anni. La doccia poi mai. Mi lavo con la spugna sotto le ascelle e poi ovviamente… - Nerot45888119 : RT @Capezzone: Siate British, please. Ecco a voi Fulco Pratesi oggi sul Corsera: -gli vanno bene i barboncini, ma non i cani grossi -male… - Sicilianodoc73 : RT @Capezzone: Siate British, please. Ecco a voi Fulco Pratesi oggi sul Corsera: -gli vanno bene i barboncini, ma non i cani grossi -male… -