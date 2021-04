Emilio Fede ricoverato, la figlia all’Adnkronos: “Solo una caduta” (Di domenica 11 aprile 2021) “Nessun incidente per strada né tantomeno interventi chirurgici e nessuna reinfezione da Covid. Papà ha avuto al rientro da Napoli problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in casa. E’ stato quindi ricoverato al San Raffaele dove purtroppo la situazione, dati gli anni e la condizione fisica, si è aggravata. Abbiamo temuto il peggio. Invece da combattente qual è, ce l’ha fatta”. Lo ribadisce all’Adnkronos Sveva Fede, figlia di Emilio Fede ricoverato al San Raffaele. L’ex direttore del Tg4 ieri, dopo qualche giorno di ricovero, ha fatto la prima telefonata alla figlia. “Ieri ho ricevuto la sua prima telefonata da quando è stato ricoverato – spiega Sveva Fede – Mi ha chiesto ‘come sta la mamma?’, e ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) “Nessun incidente per strada né tantomeno interventi chirurgici e nessuna reinfezione da Covid. Papà ha avuto al rientro da Napoli problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in casa. E’ stato quindial San Raffaele dove purtroppo la situazione, dati gli anni e la condizione fisica, si è aggravata. Abbiamo temuto il peggio. Invece da combattente qual è, ce l’ha fatta”. Lo ribadisceSvevadial San Raffaele. L’ex direttore del Tg4 ieri, dopo qualche giorno di ricovero, ha fatto la prima telefonata alla. “Ieri ho ricevuto la sua prima telefonata da quando è stato– spiega Sveva– Mi ha chiesto ‘come sta la mamma?’, e ha ...

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - rtl1025 : ??Il giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex dirett… - SkyTG24 : Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le… - milanmagazine_ : A MILANO - Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Mi hanno investito' - BomberMasi : EMILIO FEDE COME IL PRINCIPE FILIPPO -