Elezioni Roma 2021: Goffredo Bettini vorrebbe la candidatura di Zingaretti (Di domenica 11 aprile 2021) Goffredo Bettini, ex parlamentare dem e voce storica del PD, ha rilasciato una significativa intervista al Corriere della Sera. Tra le sue dichiarazioni, ce ne sono alcune in merito alle candidature del centrosinistra per le Elezioni di Roma 2021. I Romani infatti saranno chiamati alle urne il 10 e l'11 ottobre per decidere chi sarà il loro nuovo sindaco. Secondo Bettini il nome più forte sarebbe certamente quello di Nicola Zingaretti, ma l'uomo è attualmente Governatore della Regione Lazio e per questo non desidera candidarsi a sindaco della Capitale. Goffredo Bettini: «Zingaretti candidatura più forte per Roma» In un'intervista rilasciata al Corriere delle ...

