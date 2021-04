De Ligt: “Perso troppi punti con le piccole, dobbiamo migliorare” (Di domenica 11 aprile 2021) Matthijs de Ligt ha così parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Genoa: “Abbiamo Perso tanti punti contro le piccole, mentre contro il Napoli abbiamo fatto molto bene specie nel primo tempo. dobbiamo continuare così anche con le piccole. Pensiamo a qualificarci per la Champions, è molto importante per la Juventus e abbiamo una finale di Coppa Italia”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Matthijs deha così parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Genoa: “Abbiamotanticontro le, mentre contro il Napoli abbiamo fatto molto bene specie nel primo tempo.continuare così anche con le. Pensiamo a qualificarci per la Champions, è molto importante per la Juventus e abbiamo una finale di Coppa Italia”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

