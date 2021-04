Canottaggio, Europei 2021: un oro e due argenti per l’Italia nelle specialità non olimpiche! (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio 2021: si sono appena chiuse le finali delle specialità non olimpiche del Canottaggio, che in programma avevano quattro gare, tutte della categoria pesi leggeri. Per l’Italia sono arrivati un oro e due argenti. RIEPILOGO SPECIALITA’ NON OLIMPICHE PESI LEGGERI Nel quattro di coppia maschile Martino Goretti (Fiamme Oro), Antonio Vicino (Marina Militare), Patrick Rocek (SC Lario) e Niels Torre (SC Viareggio) vincono la medaglia d’oro in 5:52.06, nuova miglior prestazione europea nella specialità, superando al fotofinish la Francia, seconda in 5:52.08, a 0.02 dagli azzurri, mentre il bronzo va ai Paesi Bassi, terzi in 6:01.62. Quarta ed ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, glidie para: si sono appena chiuse le finali dellenon olimpiche del, che in programma avevano quattro gare, tutte della categoria pesi leggeri. Persono arrivati un oro e due. RIEPILOGO SPECIALITA’ NON OLIMPICHE PESI LEGGERI Nel quattro di coppia maschile Martino Goretti (Fiamme Oro), Antonio Vicino (Marina Militare), Patrick Rocek (SC Lario) e Niels Torre (SC Viareggio) vincono la medaglia d’oro in 5:52.06, nuova miglior prestazione europea nella, superando al fotofinish la Francia, seconda in 5:52.08, a 0.02 dagli azzurri, mentre il bronzo va ai Paesi Bassi, terzi in 6:01.62. Quarta ed ...

