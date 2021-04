Calcio | Pioli | ‘a Donnarumma consiglierei di restare al Milan’

(Di domenica 11 aprile 2021) Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Gigio è molto più giovane dei miei figli, sono già nonno. Glidi rimanere al Milan perché stiamo costruendo una grande squadra”. Lo dice il tecnico del Milan, Stefano, in merito al rinnovo di Gigio. “Chiamo i miei giocatori dei combattenti non ancora vincenti ma pronti a vincere. Il Milan è un top club”, aggiungeai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 sul Parma. L'articolo proviene da City Roma News.

Tre punti importanti per, che non vuole rinunciare a inseguire i cugini nerazzurri a 8 ... Decide undi rigore realizzato da Andrea Belotti . Il colpo in casa dell'Udinese consente alla ...Al 25' il Parma prova uno schema dad'angolo: Hernani serve Man che prova ad anticipare ... ad_dyn Per quanto riguarda le formazioni,sceglie Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic (di nuovo ...Pioli schiera Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic ... Al 60’ Ibra si rende protagonista, stavolta in negativo. Dopo un calcio di punizione assegnato al Parma, lo svedese dice qualche parola di troppo all ...La prima pagina del noto quotidiano sportivo si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. “Riscatto Milan. Conte rispondi", titola l'edizione odierna del Corriere ...