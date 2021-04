Cagliari | Semplici | “Ho visto una squadra applicata con spirito | voglia e determinazione”

(Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico delha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter: "Approccio e prestazione buona contro la capolista. Sapevamo di affrontare unaforte e in salute ma siamo quasi andati vicino a portare via qualcosa da San Siro qualcosa limitando il loro potenziale offensivo. Speravamo di portarla in porto fino alla fine, ma lo, lae lasi è vista ed è importante per il finale di campionato. La prestazione che avevo chiesto i ragazzi l'hanno fatta con un buona mentalitàche ho ammirato un belal quale è mancato solo un pizzico di coraggio. Ma con questa mentalità possiamo arrivare alla salvezzache laha qualità. Ci è ...

Al 77' la muraglia difensiva del, cede: assist di Lukaku per il neoentrato Hakimi, palla bassa al bacio per l'accorrente Darmian che non può sbagliare. Esterno nerazzurro 'man of the match' ...Ilinvece sprofonda a - 5 dal Torino, quart'ultimo e con una gara in meno, malgrado la ...invece punta su Carboni per completare la difesa con Godin e Rugani. A destra c'è Zappa, a ...Il neoentrato Hakimi suggerisce il gol dell'1-0 al 77': Darmian arriva al momento giusto e ribadisce in rete un semplice tap-in. Ci prova il Cagliari nel finale, senza successo. L'Inter vola e inguaia ...Nuovo allungo per l’Inter capolista, che batte il Cagliari 1-0 e torna a +11 sul Milan secondo in classifica: scudetto vicino Vittoria non proprio semplice per l’Inter, che nel match delle 12:30 batte ...