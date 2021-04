Cacciata di casa perchè lesbica: la procura di Firenze apre un’inchiesta (Di domenica 11 aprile 2021) Ha aperto un'inchiesta, la procura della Repubblica di Firenze, sul caso di Malika, la ragazza di 22 anni, residente a Castelfiorentino, che nei giorni scorsi ha raccontato di essere stata cacciatra di casa dalla famiglia perchè si era innamnorata di una donna. La magistratura vuole far luce sulle umiliazioni subite in famiglia dopo il coming out, per aver annunciato ai genitori di essere innamorata di una coetanea L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 aprile 2021) Ha aperto un'inchiesta, ladella Repubblica di, sul caso di Malika, la ragazza di 22 anni, residente a Castelfiorentino, che nei giorni scorsi ha raccontato di essere stata cacciatra didalla famigliasi era innamnorata di una donna. La magistratura vuole far luce sulle umiliazioni subite in famiglia dopo il coming out, per aver annunciato ai genitori di essere innamorata di una coetanea L'articolo proviene daPost.

