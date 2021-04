Basket | una brutta Virtus cede ad una brillante Smit

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 aprile 2021) Parziali: 18-14 / 8-18 / 18-12 / 21-12Roma Centro: Riccobono 17, Gai 4, Donatone 12, Palladino, Di Terlizzi ne, Belli 3, Urbani, Marotta 12, Cerullo 6, Lamarucciola 0, Paragallo 11. All. Satolli – Ass. CrudeliBk Aprilia: Orazi 4, Ranieri 5, Bovenzi 13, Triveri 12, Rubinetti 6, Innocenzi 5, Capobianchi, Puleo 9, Ricciutelli ne, Melchionna ne, Ascani, Ilari 2 All. Rubinetti – Ass. Bacile Nella seconda giornata di ritorno di questo mini girone, laperde la sua seconda partita consecutiva in casa dellaRoma per 65-56. Partenza sottotono per le ragazze di coach Rubinetti, poco incisive in attacco e male in fase difensiva, concedono alle padrone di case troppi tiri dalla lunga distanza e dalla lunetta. Nel secondo periodo laaccenna a una reazione trovando canestri importanti ...