“Auto a tutta velocità nel centro città” Muore 16enne

Alta velocità in pieno centro cittadino. L'Auto si scontra con altro veicolo e si ribalta: Muore un 16enne. La tragedia a Qualiano (Napoli). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato – nella notte di sabato – un 19enne incensurato "per il reato di omicidio stradale". L'Arma ricostruisce: "Il ragazzo, alla guida della sua Auto lanciata a folle velocità nel centro cittadino. A bordo tre amici. Aveva perso il controllo. L'Auto aveva impattato con altro veicolo che percorreva il medesimo tratto di strada. A seguito dell'urto, l'Auto dei ragazzi si è ribaltata. Uno degli occupanti, un 16enne, ha perso la vita per le lesioni riportate. Gli altri due giovani sono stati ritenuti guaribili in 30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto tutta Sassuolo, Simeone (PD):"Il Distretto laboratorio per un tpl innovativo" ...il fatto che la velocità del treno non permette di essere una valida alternativa all'uso dell'auto ... da poche settimane è stato predisposto un nuovo parco mezzi per tutta la regione. Gli effetti ...

Cuba (di nuovo) libre. Lascia anche Raúl, l'ultimo dei Castro È il caso di Miguel Díaz - Canel , 62 anni, successore di Castro alla presidenza e, con tutta ...Castro dopo la vittoria militare a Santa Clara il 29 dicembre 1958 - Archivio Raúl ha scelto di auto - ...

Borse e zaini dalle auto rottamate: ecco tutto l'estro di Alice nei prodotti green MONTE URANO - Le cinture di sicurezza e le tappezzerie di sedili e portiere delle auto destinate alla demolizione diventano zaini, borse e accessori eco friendly. Pezzi unici e irripetibili ...

Auto: dopo crollo 2020 +62,7% vendite Europa a marzo A marzo in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state vendute 1.387.924 auto, il 62,7% in più dello stesso mese del 2020, ...

