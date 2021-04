Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - zazoomblog : Amici 2021 un curioso retroscena: una grande sorpresa - #Amici #curioso #retroscena: #grande - dila21208923 : RT @Giorgiaa394: La stampa che ha deciso di parlare la lingua della verità nel suo articolo #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021

Enzo Sciotti , celebre illustratore di poster cinematografici horror, è morto l'11 aprileall'età di 76 anni. Sciotti era noto in modo particolare per aver realizzato le copertine ...gli...Approfittando dell'ultimo giorno di zona bianca in cui si trovava la Sardegna , Carlo Monni 81 anni aveva deciso di festeggiare il suo compleanno insieme ade parenti. L'uomo era un ...A dire la propria opinione su Martina Miliddi, questa volta è il ballerino Valentin Dumitru. Nella scorsa edizione molto criticato non tanto per la danza, bensì per il suo carattere, che invece fece ...Giulia Stabile e Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, sono una una delle coppie più amate di Amici 2021. Talentuosi e innamorati, hanno alle spalle una fanbase che li sostiene dall ...