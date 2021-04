Alessandro Gassmann che chiama la polizia per una festa nel suo condominio

(Di domenica 11 aprile 2021), attore e – ora – attivissimo sui social. Tanto che vanta più di 295mila follower. Persone a cui ieri ha dato una lezione: se vedete che qualcuno sta violando le norme anti contagio,te le forze dell’ordine e denunciate quanto sta avvenendo. Così ha fatto lui, e ha affidato alla piattaforma i suoi pensieri, quando ieri pomeriggio ha sentito che un vicino di casa stava festeggiando nel suo appartamento con “decine di persone”. Ha scritto su twitter, ricevendo una sfilza di reazioni positive: … sai quelle cose diquando senti in casa del tuo vicino ,inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità:re lae rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare… … sai quelle ...

Advertising

BestiaFurio : RT @francescatotolo: #Gassmann interpreterà il sequel del saggio manzoniano “Storia della colonna infame”? - LuigiF97101292 : RT @francescatotolo: #Gassmann interpreterà il sequel del saggio manzoniano “Storia della colonna infame”? - ary_anna : RT @francescatotolo: #Gassmann interpreterà il sequel del saggio manzoniano “Storia della colonna infame”? - 12qbert : RT @francescatotolo: #Gassmann interpreterà il sequel del saggio manzoniano “Storia della colonna infame”? - ThornXYZ : Ha qualche problema... -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassmann

RomaToday

annuncia felice su Instagram: "Ho finito il mio film, l'ho visto, ed è il film. La felicità è anche questo. "Il silenzio grande" grazie a tutti ed ora, vediamo l'effetto che fa". ...Da Francesco Totti a Beppe Fiorello, da Ciro Immobile a, i famosi sarebbero pronti a farsi immortalare mentre ricevono la prima dose del siero anglo - svedese, per convincere gli ...Conosciamolo più da vicino. Nel 1997 Mehmet Günsür è stato scelto dal regista turco Ferzan Özpetek per la parte di Mehmet nel film Il bagno turco, dove ha recitato accanto ad Alessandro Gassmann. Per ...Una giovane cantante che sta dimostrando già il suo sconfinato talento . Enula , all’anagrafe Enula Bareggi, è una cantante di ...