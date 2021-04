(Di sabato 10 aprile 2021) Repubblica ha intervistato Dusanil 21enne attaccante della Fiorentina che ha segnato 13 gol in 28 partite. È vero che lei si trattiene a lungo sul campo a fine allenamento? «giorno provo qualcosa di diverso: i tiri di destro, lo stop spalle alla porta, l’uno contro uno, il dribbling. Il trucco è ripetere il movimento all’infinito. Anche Ronaldo vuole sempre migliorarsi. È la strada del campione». Prandelli e la sua lettera di dimissioni. «C’era moltatà dentro. Rispetto la sua scelta, gli auguro il meglio. Quando Prandelli è arrivato mi ha chiamato nel suo ufficio: ‘Hai 7-8 partite. Punto tutto su di te. Tu non ti preoccupare e gioca tranquillo’. Non segnavo e lui mi ha fatto battere i rigori per sbloccarmi». Lo spogliatoio ai tempi dei social. «Nel mondo digitalizzato si stanno perdendo i confronti ...

Advertising

napolista : Vlahovic: «Guardo il cellulare ogni due minuti, non mi piace. Si perdono i rapporti umani» A Repubblica: «Nello sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Guardo

IlNapolista

FIRENZE - Con un italiano perfetto, nella forma e nella sostanza, Dusansi diverte anche con le parole. Aggancia le domande come ha fatto col pallone di Dragowski a Benevento , un tocco, e via verso la porta. Come quando ci racconta degli studi in medicina , ...... quando era nel Manchester United: ancora oggii video con i suoi highlights '. Com'è stato ... Come è il suo rapporto con? 'Ho provato ad aiutarlo più possibile, ricordo che Tomovic l'...Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Cristian Romero ha raccontato: "Il mio agente ha parlato con i dirigenti viola e con altri perché sapevo ...Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Cristian Romero ha raccontato: "Il mio agente ha parlato con i dirigenti viola e con altri perché sapevo ...