Vietri sul Mare, via al progetto per la funicolare (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa Vietri alla frazione Marina con la teleferica. Quella che sembrava un ‘utopia, prende corpo con il via libero dell’Acamir alla progettazione per la realizzazione di sistema alternativo di collegamento, rispetto a quello stradale, tra Vietri Capoluogo e la Frazione Marina, con teleferica (ovovia e/o altro) e/o funicolare. Soddisfatto della notizia il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. “Si tratta di un collegamento meccanizzato da realizzare tra la parte alta dell’abitato, nei pressi di Piazza Matteotti e la fascia costiera, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla Marina con una modalità alternativa all’autovettura privata che spesso causa ingorghi e disagi, soprattutto nei mesi estivi, a causa della penuria di posti auto. Un’ idea con relativa richiesta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDaalla frazione Marina con la teleferica. Quella che sembrava un ‘utopia, prende corpo con il via libero dell’Acamir alla progettazione per la realizzazione di sistema alternativo di collegamento, rispetto a quello stradale, traCapoluogo e la Frazione Marina, con teleferica (ovovia e/o altro) e/o. Soddisfatto della notizia il sindaco disul, Giovanni De Simone. “Si tratta di un collegamento meccanizzato da realizzare tra la parte alta dell’abitato, nei pressi di Piazza Matteotti e la fascia costiera, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla Marina con una modalità alternativa all’autovettura privata che spesso causa ingorghi e disagi, soprattutto nei mesi estivi, a causa della penuria di posti auto. Un’ idea con relativa richiesta ...

