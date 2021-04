Valle Telesina | protesta di autonomi e partite Iva | “Così rischiamo di fallire” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Telese Terme (Bn) – Unapacifica ma vibrante quella di questo pomeriggio in piazza Minieri a Telese Terme. A sventolare cartelli e chiedere aiuto sono stati i lavoratorie i titolari di partita Iva della. Presenti un po’ tutte le categorie: dall’abbigliamento alla gioielleria, dai fotografi ai parrucchieri. Per i manifestanti i provvedimenti presi dal governo centrale non soltanto non sono abbastanza efficaci per fronteggiare l’emergenza coronavirus ma mettono a serio rischio la tenuta economica di tantissime categorie produttive. “Non ci siamo sentiamo più tutelati e ascoltati da una classe dirigente ormai distante.di” hanno spiegato. Da giorni, ormai, i commercianti ...