Traffico Roma del 10-04-2021 ore 11 | 30

(Di sabato 10 aprile 2021) Luceverderitrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alla Flaminio Parioli possibili rallentamenti per incidenti in piazzale di Ponte Milvio analoga situazione al Prenestino Centocelle rallentamenti per incidente in via delle Acacie all’altezza di via delle Betulle ricordiamo ancora una volta la chiusura fino a mezzogiorno della via Panoramica per lavori di pulizia tra Piazzale Clodio via Trionfale In entrambe le direzioni all’Eur e di scena il Gran Premio di Formula e diverse strade del quartiere sono chiuse in particolare la Bombo chiusa la carreggiata centrale da Piazzale 25 marzo a via Laurentina verso il centro è da via Laurentina a viale Europa Verso il raccordo chiusa anche la complanare da viale Asia lo svincolo per il viadotto della Magliana in direzione del centro ma anche Verso il raccordo da via Laurentina a viale Asia l’accesso alla centro ...