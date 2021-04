“Stava con un altro durante il suo trono”, Sophie Codegoni di Uomini e Donne nega tutto (Di sabato 10 aprile 2021) La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è finita, durata il tempo di un battito d’ali. Poche settimane dopo la scelta a Uomini e Donne era stata lei ad annunciare la fine del loro rapporto (“Lo amavo ma non gli piaceva il mio mondo”, aveva detto), ma da diversi giorni l’ex tronista deve fronteggiare le polemiche relative a diverse voci che circolano sul suo conto. In sostanza, le accuse sul suo conto vanno in un’unica direzione: quella secondo cui frequentasse qualcun altro mentre era sul trono. Le accuse a Sophie Codegoni A scatenare il polverone è un’indiscrezione lanciata dal blogger e opinionista televisivo Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram: “Se le notizie che mi sono arrivate fossero confermate sarebbe grave. ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) La storia d’amore trae Matteo Ranieri è finita, durata il tempo di un battito d’ali. Poche settimane dopo la scelta aera stata lei ad annunciare la fine del loro rapporto (“Lo amavo ma non gli piaceva il mio mondo”, aveva detto), ma da diversi giorni l’ex tronista deve fronteggiare le polemiche relative a diverse voci che circolano sul suo conto. In sostanza, le accuse sul suo conto vanno in un’unica direzione: quella secondo cui frequentasse qualcunmentre era sul. Le accuse aA scatenare il polverone è un’indiscrezione lanciata dal blogger e opinionista televisivo Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram: “Se le notizie che mi sono arrivate fossero confermate sarebbe grave. ...

Advertising

Linkiesta : Se l’obiettivo era il centrosinistra grillino, tanto valeva tenersi Zingaretti (e il proporzionale) Letta prefigur… - civcatt : P. Frans van der Lugt ha supplicato il mondo con dei messaggi video per porre fine all’assedio di Homs, perché la g… - martire__ : Piena notte, momento di panico in cui sveglio TUTTI in casa perché non trovo il portafogli con dentro documenti, ca… - alexxxxxandro : @GiovaAlbanese Ma come, non stava parlando con delle spagnole - okwlor : RT @soniabetz1: Per colpa di un trojan, con cui Gratteri stava intercettando una 'ndrina nel vibonese, si è scoperto un giro di petrolmafie… -