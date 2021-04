Sondaggio Dire-Tecnè | consenso Draghi ancora in calo | crescono Conte e Letta

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Mario Draghi rimane il leader più apprezzato dagli italiani, anche se rispetto a sette giorni fa il presidente del Consiglio registra -0,7% nel consenso. Aumenta invece la fiducia in molti altri: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l’8 e 9 aprile su un campione di mille casi. Draghi è il leader più amato (55,4%) ma . Al secondo posto Giorgia Meloni col 40,2%, in leggera crescita (+0,1%) rispetto alla scorsa rilevazione. Quindi Giuseppe Conte, il leader che compie il passo più lungo questa settimana (+0,4), terzo col 36,2% dei consensi. Quarto Matteo Salvini, stabile al 33%.Cresce la fiducia anche del nuovo segretario dem, Enrico Letta guadagna 0,3% e sale al 28,7% complessivo precedendo Silvio Berlusconi al 27,7% (+0,3% nell’ultima settimana). In calo (-0,3%) il ministro della Salute Roberto Speranza, ora al 22,8%. Stabile Emma Bonino al 21%, quindi Carlo Calenda (-0,2%) con il 17,3% e infine Matteo Remzo (-0,1%) col 10,7%. TREND DRAGHI IN CALO, PERSO 5,6% IN 2 MESI

Advertising

Agenzia_Dire : Mario #Draghi resta il leader più apprezzato, ma in due mesi perde il 5,6% dei consensi. Lo rileva il sondaggio rea… - dddEvAsTaNte : Alle due persone che hanno votato al sondaggio vorrei dire che ho preso proprio quello???? - MPromai : @f_chinellato Comunque interessante il sondaggio. Sarebbe bello sapere anche quanti saprebbero, così de botto senza… - frances58558937 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni SONDAGGIO DI LBERO....E TUTTO DIRE - JohnnyPalomba1 : @myrtamerlino Questo merita un bel sondaggio dei suoi. Titolo: cosa avrà voluto dire? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Dire

Dire

Era il 2013 quando undecise che il prossimo gioco di Oddworld Inhabitants dovesse essere ... Eche sin dai primi trailer faceva di questo elemento la sua forza. L'intelligenza nemica è ...Perche gli assi della comunicazione sono in mano a Sala che oggi non ha neppure un competitor che gli si possa opporre con la realtà. E questo è comunque il: sarebbe un testa a testa ...Sondaggio: è giusto riaprire in base ai vaccini fatti? leggi anche Quanti vaccini Covid fatti in Italia: i dati delle regioni in tempo reale. Riaperture e vaccini: il sondaggio. Se finora l’Italia è s ...I sondaggi politici di Index Research pubblicati ieri da Formigli durante Piazzapulita dicono che l'ex premier è il leader più amato d'Italia mentre la fiducia nei confronti di Draghi è in calo: 5 pun ...