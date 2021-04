Sollevamento pesi | Europei 2021 | Ucraina in trionfo nei -109 kg con Chumak grazie al passo falso di Simon Martirosyan

(Di sabato 10 aprile 2021) Grandissima sorpresa a Mosca nella finale della categoria maschile fino a 109 kg, valevole per i CampionatiSeniordi. Il grande favorito della vigilia ha infatti “bucato” completamente la gara, lasciando spazio ai suoi avversari e dovendosi accontentare solo della medaglia d’oro di strappo., campione del mondo in carica, è finito fuori classifica dopo aver fallito tutti e tre i tentativi di slancio a quota 227 kg. Titolo europeo gettato alle ortiche per il fortissimo armeno, che poteva contare su una superiorità decisamente netta rispetto alla concorrenza, ma ha peccato in termini di gestione della competizione alla luce di uno stato di forma lontano dal top del potenziale (vanta come personali 199 kg di strappo, 240 di slancio e 435 di ...

Advertising

SgtPepp30006025 : @IlTraduci Embeh capita...stava facendo sollevamento .....pesi !!! ???????????????????????????????? - MadManWaBox : @MonEleonora Magari cercava di fare un sollevamento pesi differente dal solito ???? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Sollevamento pesi, Pizzolato e la Nazionale azzurra al Coni - SkySport : Sollevamento pesi, Pizzolato e la Nazionale azzurra al Coni - mariodecarlini : RT @Nuotomania: DA -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

OA Sport

Alla Mikheeva, conduttrice del primo canale russo, è stata colpita sulla testa con la sbarra durante le riprese del Campionato europeo diche si sta svolgendo presso il Palazzo di Irina Viner - Usmanova di ginnastica ritmica a Mosca. Nel video la ragazza s'avvicina ad Alexander Dmitriev, l'arbitro della gara, e gli ...... ma ho capito subito che non ero tanto un fan del. Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis ...Grandissima sorpresa a Mosca nella finale della categoria maschile fino a 109 kg, valevole per i Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi. Il grande favorito della vigilia ha infatti "bucat ...La settima e penultima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi si è aperta a Mosca con lo svolgimento della finale della categoria maschile fino a 102 kg, evento non ...