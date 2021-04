Serie A, 30° giornata: Inter-Cagliari è il match della domenica a pranzo. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di sabato 10 aprile 2021) Lukaku La Serie A 2020/21 arriva alla trentesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 30° giornata Il turno si apre con i tre match del sabato, tra cui l’impegno delle 18.00 del Milan sul campo del Parma. Di domenica il resto della giornata, con l’Inter che all’ora di pranzo affronta in casa il Cagliari. Chiude lunedì sera la sfida tra Benevento e Sassuolo. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 10 aprile ore 15.00 Spezia-Crotone, diretta SkySport ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 aprile 2021) Lukaku LaA 2020/21 arriva alla trentesimaqualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire le30°Il turno si apre con i tredel sabato, tra cui l’impegno delle 18.00 del Milan sul campo del Parma. Diil resto, con l’che all’ora diaffronta in casa il. Chiude lunedì sera la sfida tra Benevento e Sassuolo. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Sabato 10 aprile ore 15.00 Spezia-Crotone, diretta SkySport ...

Advertising

OptaPaolo : 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le pr… - OptaPaolo : 32 - Lo #Spezia ha ottenuto 32 punti in questo campionato: l'ultima squadra al suo esordio assoluto in Serie A ad a… - OptaPaolo : 30% - L’Inter ha chiuso l'incontro con il Sassuolo con un possesso palla del 30%, il valore più basso per i nerazzu… - SoloEsclusivInt : Parola d’ordine: OSARE. Il traguardo è vicino, stretti i pugni e duro il muso. NON MOLLARE DI 1 CM. ?? AVANTI INTE… - MarcoDema2 : RT @DavideP83: Se #ParmaMilan di sabato 10 aprile 2021 giocata alle 18:30 fosse l’ultima partita arbitrata da #Maresca in serie A, non sare… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 30° Clasico, Real Madrid - Barcellona 2 - 1 Al 30' i padroni di casa raddoppiano con la punizione di Kroos, deviata dalla barriera. Il ... Messi però non lascia il segno e spreca una serie di calci di punizione da posizione vantaggiosa: il numero ...

Colpo del Torino in casa Udinese, Belotti su rigore firma l'1 - 0 Serie A, anticipo della 30ma giornata. Rinfrancato dal buon pareggio nel derby con la Juventus, il ... Al 30' è Becao a immolarsi sul tiro al volo di Rincon. Al 33' pasticcio della difesa del Toro, ...

37 Migliore felpa zoda nel 2021: secondo gli esperti STREETRAPITALIA Al' i padroni di casa raddoppiano con la punizione di Kroos, deviata dalla barriera. Il ... Messi però non lascia il segno e spreca unadi calci di punizione da posizione vantaggiosa: il numero ...A, anticipo della 30ma giornata. Rinfrancato dal buon pareggio nel derby con la Juventus, il ... Al' è Becao a immolarsi sul tiro al volo di Rincon. Al 33' pasticcio della difesa del Toro, ...