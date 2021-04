Scomparsi in Messico, poliziotti condannati a 50 anni. (Di sabato 10 aprile 2021) Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco (sesto distretto giudiziario) ha inflitto a 50 anni di carcere a Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia, i due poliziotti ritenuti colpevoli ... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 10 aprile 2021) Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco (sesto distretto giudiziario) ha inflitto a 50di carcere a Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia, i dueritenuti colpevoli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Italiani scomparsi in Messico, condannati a 50 anni di carcere i due agenti coinvolti - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Italiani scomparsi in Messico, condannati a 50 anni di carcere i due agenti coinvolti… - cappelIaiomatto : Italiani scomparsi in Messico, condannati a 50 anni di carcere i due agenti coinvolti - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Italiani scomparsi in Messico, condannati a 50 anni di carcere i due agenti coinvolti - CdT_Online : I due agenti sono stati condannati per la «sparizione forzata», il 31 gennaio 2018, di Antonio Russo e Vincenzo Cim… -