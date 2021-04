Scandicci-Conegliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinali Playoff A1 Femminile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) La Savino Del Bene Scandicci ospita la Imoco Volley Conegliano: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della seconda giornata delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. La corazzata veneta va a caccia della 61esima vittoria consecutiva per staccare subito il pass per l’atto conclusivo che assegnerà lo Scudetto. La formazione di coach Barbolini è invece chiamata all’impresa nel tentativo di allungare la serie a gara-3. Le toscane avranno bisogno di una super prestazione per mettere in difficoltà le Campionesse del Mondo. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DELLE semifinali IL CALENDARIO DELLA SEMIFINALE ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) La Savino Del Beneospita la Imoco Volley: eccoe come vedere intv eil match della seconda giornata delledeiSerie A12020/. La corazzata veneta va a caccia della 61esima vittoria consecutiva per staccare subito il pass per l’atto conclusivo che assegnerà lo Scudetto. La formazione di coach Barbolini è invece chiamata all’impresa nel tentativo di allungare la serie a-3. Le toscane avranno bisogno di una super prestazione per mettere in difficoltà le Campionesse del Mondo. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DELLEIL CALENDARIO DELLA SEMIFINALE ...

