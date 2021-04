(Di sabato 10 aprile 2021)(Francia) - Il Paris Saint - Germain risponde al Lilla capolista , andando a vincere 4 - 1 in scioltezza in casa delloin un match della 32ª giornata della Ligue 1. La ...

Advertising

sportli26181512 : #Psg show a Strasburgo: Navas sostituito, gol di #Kean e Paredes: La formazione di Pochettino vince 4-1 in trasfert… - sportli26181512 : #Bundesliga, #BayernMonaco fermato dall'Union. #Lipsia show a Brema: Dopo la sconfitta in Champions League contro i… - DaniTerrinoni : Con 31 tiri totali,15 corner a favore del Bayern l'assenza di Lewandowski si è fatta sentire, il PSG invece sfrutta… - sportli26181512 : Fenomeno Mbappé nella vendetta del Psg. E ora il Bayern trema: Fenomeno Mbappé nella vendetta del Psg. E ora il Bay… - Cadore_show : @DoougFuny PSG sempre #neyday #AllezParis -

Ultime Notizie dalla rete : Psg show

Corriere dello Sport.it

... già nel primo tempo, mette al sicuro il risultato allo Stade de la Meinau: al 17' è Mbabbé a portare in vantaggio il, a conclusione di uno spunto in velocità. Raddoppio al 27' grazie a Sarabia , ...MONACO (GERMANIA) - Continua il momento negativo del Bayern Monaco, che dopo la sconfitta casalinga contro ilviene fermato in casa dal l'Union Berlino. Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Musiala, i bavaresi vengono raggiunti da Ingvartsen, nel finale. Alle spalle del Bayern avanza il Lipsia, che ...Dopo la sconfitta contro il Psg, i bavaresi non vanno oltre il pari con la squadra di Berlino. Andrè Silva ancora in gol con l' Eintracht ...Su Sky Sport Bayern Monaco-Psg 570.000 abbonati e 2,1% ... In seconda serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 1.253.000 (14,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 810.000 (9,7%). Su Rai1 Porta a Porta 741 ...