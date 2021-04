Napoli, soffre di depressione e inizia a perdere peso: Rita muore a 27 anni (Di sabato 10 aprile 2021) Napoli. Era arrivata a pesare fino a 49 chilogrammi. Rita Caccioppoli, 27 anni, aveva cominciato ad accusare nausea persistente, a vomitare, fino a dimagrire notevolmente. La giovane, a cui era stato diagnosticato una depressione, è morta lo scorso 6 aprile all’ospedale del Mare. Napoli, soffre di depressione e inizia a perdere peso: Rita muore a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 aprile 2021). Era arrivata a pesare fino a 49 chilogrammi.Caccioppoli, 27, aveva cominciato ad accusare nausea persistente, a vomitare, fino a dimagrire notevolmente. La giovane, a cui era stato diagnosticato una, è morta lo scorso 6 aprile all’ospedale del Mare.dia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

