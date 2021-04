Massimo, ucciso dal miglior amico con venti coltellate. Ma l’assassino non ha colpa dicono i giudici (Di sabato 10 aprile 2021) Massimo Monteneri ucciso a coltellate, ma la sentenza assolve l’amico della vittima Marco De Silli. Nei guai, ora, potrebbero finire altre persone. Massimo Monteneri fu brutalmente ucciso il 20 ottobre del 2017: a togliergli la vita fu l’amico di una vita, Marco De Silli, che lo stava ospitando in casa propria. I due si conoscevano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 aprile 2021)Monteneri, ma la sentenza assolve l’della vittima Marco De Silli. Nei guai, ora, potrebbero finire altre persone.Monteneri fu brutalmenteil 20 ottobre del 2017: a togliergli la vita fu l’di una vita, Marco De Silli, che lo stava ospitando in casa propria. I due si conoscevano L'articolo proviene da Leggilo.org.

