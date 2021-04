LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: Lodo e Vicino in finale nel due senza! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: Portogallo, Belgio, Spagna, Bulgaria, Polonia, Slovenia al via nel ripescaggio del singolo pesi leggeri uomini 10.31: Successo dell’olandese Veldhuis davanti alla britannica Madeleine Arlett 10.29: Crolla Noseda nella seconda parte di gara, è ultima ai 1500 metri 10.27: A metà gara Noseda seconda alle spalle dell’olandese Veldhuis 10.25: C’è Arianna Noseda al via del ripescaggio del singolo femminile pesi leggeri. Al via Germania, Gbr, Svizzera, Polonia, Olanda 10.22: Niente da fare per le azzurre che chiudono al terzo posto lontane dalla Francia che conclude al secondo posto e si qualifica per la finale con la Germania che vince nettamente 10.20: A metà gara Germania, Francia, Bielorussia. Italia ultima a 2? dalla qualificazione 10.17: Il ripescaggio del doppio femminile con le azzurre ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Portogallo, Belgio, Spagna, Bulgaria, Polonia, Slovenia al via nel ripescaggio del singolo pesi leggeri uomini 10.31: Successo dell’olandese Veldhuis davanti alla britannica Madeleine Arlett 10.29: Crolla Noseda nella seconda parte di gara, è ultima ai 1500 metri 10.27: A metà gara Noseda seconda alle spalle dell’olandese Veldhuis 10.25: C’è Arianna Noseda al via del ripescaggio del singolo femminile pesi leggeri. Al via Germania, Gbr, Svizzera, Polonia, Olanda 10.22: Niente da fare per le azzurre che chiudono al terzo posto lontane dalla Francia che conclude al secondo posto e si qualifica per lacon la Germania che vince nettamente 10.20: A metà gara Germania, Francia, Bielorussia. Italia ultima a 2? dalla qualificazione 10.17: Il ripescaggio del doppio femminile con le azzurre ...

