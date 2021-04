La moglie di Inzaghi ricoverata allo Spallanzani per Covid | il tecnico della Lazio è asintomatico

(Di sabato 10 aprile 2021) Gaia Lucariello,di Simone, è stataall’ospedale “” di Roma dopo aver contratto ilnei giorni scorsi. Lo riporta Il Messaggero, che informa che per la donna ci sarebbe il sospetto di una polmonite. Ricordiamo che anche ilbiancoceleste è positivo, ma in isolamento domiciliare in quanto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MondoLazio : Gaia la moglie di Inzaghi ricoverata allo Spallanzani. Si teme polmonite: - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? Lady #Inzaghi ricoverata allo Spallanzani ?? Il #Covid la costringe ad accertamenti #LBDV #LeBombeDiVlad https://t.c… - ilcirotano : La moglie di Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello https://t.c… - BombeDiVlad : ?? Lady #Inzaghi ricoverata allo Spallanzani ?? Il #Covid la costringe ad accertamenti #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Inzaghi

Sale l'ansia in casa . Sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni dellaGaia Lucariello, dopo aver contratto il Covid. La donna infatti è ricoverata adesso allo Spallanzani in seguito all'emergere di una forte tosse. Ci sarebbe il sospetto della polmonite, nei ...Sono ore di preoccupazione per Simone. Sono peggiorate le condizioni dellaGaia Lucariello , positiva al Covid così come l'allenatore della Lazio . La donna è stata ricoverata all'ospedale Spallanzani per una forte tosse, ...Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani per dei controlli. Il quotidiano ha evidenziato il ...Sale l’ansia in casa Inzaghi, con la moglie dell’allenatore Gaia Lucariello ricoverata per Covid allo Spallanzani di Roma. Mercoledì aveva annunciato sui social la positività di tutta la famiglia: «Ci ...