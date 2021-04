Kessie al 45? | «Il pareggio contro la Sampdoria ci ha scottato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Franck, autore della decima rete in campionato in questa stagione, ha così parlato al termine del primo tempo di Parma-Milan: Franck, autore della decima rete in campionato in questa stagione, ha così parlato al termine del primo tempo di Parma-Milan: «E’ stata una settimana dura per noi perché la garalaha bruciato. Questa partita era molto importante per il nostro traguardo, con il mister l’abbiamo preparata bene e infatti siamo avanti. Dobbiamo continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.