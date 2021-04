Johnson&Johnson, prime 184.000 dosi in settimana. In arrivo un milione di fiale Pfizer (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo impulso al piano vaccinale italiano. Entro mercoledì Pfizer dovrebbe consegnare in tutta Italia oltre un milione di dosi mentre è prevista sempre per l'inizio della... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo impulso al piano vaccinale italiano. Entro mercoledìdovrebbe consegnare in tutta Italia oltre undimentre è prevista sempre per l'inizio della...

Advertising

repubblica : Vaccini, Ema indaga su Johnson&Johnson per nuovi casi di trombosi - repubblica : Arriva in Italia il vaccino Johnson & Johnson: come funziona - repubblica : Coronavirus nel mondo, gli Usa assolvono Johnson & Johnson: 'Nessun legame tra vaccino e trombosi' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Vaccini, in settimana arrivano prime 184mila dosi di Johnson & Johnson - summo_t : RT @PierluigiBattis: Dopo lo show grottesco su Astrazeneca, sta per arrivare il balletto terroristico su Johnson & Johnson. 4 casi in Ameri… -