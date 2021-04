Il Parma lancia Chaka Traore: è il primo 2004 a debuttare in Serie A (Di sabato 10 aprile 2021) Si chiama Chaka Traore, è nato il 23 dicembre 2004 in Costa d'Avorio. Al 38' della ripresa di Parma - Milan ha stabilito un record di precocità, diventando il primo nato nel 2004 a giocare in Serie A. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) Si chiama, è nato il 23 dicembrein Costa d'Avorio. Al 38' della ripresa di- Milan ha stabilito un record di precocità, diventando ilnato nela giocare inA. ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma lancia Il Parma lancia Chaka Traore: è il primo 2004 a debuttare in Serie A Si chiama Chaka Traore, è nato il 23 dicembre 2004 in Costa d'Avorio. Al 38' della ripresa di Parma - Milan ha stabilito un record di precocità, diventando il primo nato nel 2004 a giocare in Serie A. Attaccante esterno che preferisce partire da sinistra, arrivato bambino in Italia, alto 175 ...

Il Milan espugna Parma con Ibrahimovic espulso che complica la mezz'ora finale Ammonito Meite 79': Fallo di mano di Pellè sulla trequarti d'attacco del Parma, rifiata il Milan 78': Man si lancia sulla destra, Kessiè prova a fermarlo arriva Theo Hernandez che lo ferma ...

Parma-Milan, formazioni ufficiali: Pioli lancia Kalulu dal 1' e ripropone Rebic titolare TUTTO mercato WEB Rebic, Kessie e Leao, il Milan vince 3-1 a Parma PARMA (ITALPRESS) – Il Milan vince ... da Maresca per qualche parola di troppo e i rossoneri subiscono subito gol al 67': Pellè riceve un lancio in area e di testa fa da sponda per il tocco sotto ...

