Giro dei Paesi Baschi 2021, Tadej Pogacar: "Un corridore della Ineos ci ha fatto il buco in discesa"

Nell'ultima frazione del Giro dei Paesi Baschi 2021, Primoz Roglic è riuscito a scardinare la UAE Team Emirates e a battere anche il leader maximo del sodalizio emiratino: Tadej Pogacar. Il più giovane dei due fuoriclasse sloveni, insieme al suo compagno Brandon McNulty, il quale stamattina vestiva la maglia gialla, ha perso le ruote del gruppo di Roglic a causa di un buco che si è formato in discesa mentre l'Astana faceva il forcing. Pogacar, dunque, ha dovuto inseguire i primi per oltre cinquanta chilometri. Lo sloveno ha fatto una grandissima tappa e ha recuperato corridori su corridori. Gli unici che sono riusciti a resistere al suo ritorno sono stati lo stesso Roglic e il francese David Gaudu, il quale ha ottenuto ...

