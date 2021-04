Elezioni Roma 2021: spunta l’ipotesi Simonetta Matone per il centrodestra (Di sabato 10 aprile 2021) Il centrodestra non ha ancora deciso chi sarà il suo candidato ufficiale per le Elezioni comunali di Roma 2021. Il dialogo tra la Lega e i Fratelli d’Italia è molto complesso, inoltre ci sono dei contrasti interni allo stesso partito di Giorgia Meloni. Tutto questo caos ha rallentato i tempi per decidere il candidato a sindaco di Roma. Si è parlato molto di Andrea Abodi, presidente del Credito sportivo, che però non è convinto di candidarsi. Guido Bertolaso è un altro papabile candidato, ma anche in questo caso l’ex capo della Protezione Civile non pare convinto. In questa situazione di caos è allora spuntato il nome di Simonetta Matone. Sarà Simonetta Matone la candidata del centrodestra? Le ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 10 aprile 2021) Ilnon ha ancora deciso chi sarà il suo candidato ufficiale per lecomunali di. Il dialogo tra la Lega e i Fratelli d’Italia è molto complesso, inoltre ci sono dei contrasti interni allo stesso partito di Giorgia Meloni. Tutto questo caos ha rallentato i tempi per decidere il candidato a sindaco di. Si è parlato molto di Andrea Abodi, presidente del Credito sportivo, che però non è convinto di candidarsi. Guido Bertolaso è un altro papabile candidato, ma anche in questo caso l’ex capo della Protezione Civile non pare convinto. In questa situazione di caos è allorato il nome di. Saràla candidata del? Le ...

Advertising

davidallegranti : Ma quindi Raggi rivince le elezioni a Roma? - mummy53690440 : House of Zinga: ecco perché Zingaretti può essere il candidato Sindaco di Roma - Lymond15 : @MattSDPell @davideazn @borghi_claudio Le elezioni politiche anticipate non si potranno tenere dal 3/8/2021,inizia… - summo_t : Il titoloV fu approvato in extremis ,prima delle elezioni nazionali, dal PD per contrastare le richiesta di autonom… - romasulweb : INTERVISTA | Emiliano Monteverde (PD): 'Per il I Municipio proporremo un nome unico. Io candidato? Non dico no' -