Donnarumma, la frase urlata all'arbitro dopo l'espulsione di Ibra (Di sabato 10 aprile 2021) PARMA - Secondo tempo teso allo stadio Tardini nella sfida di Serie A tra Parma e Milan. Fase concitata al 60' minuto di gioco, con il cartellino rosso estratto dall'arbitro Maresca a Ibrahimovic , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) PARMA - Secondo tempo teso allo stadio Tardini nella sfida di Serie A tra Parma e Milan. Fase concitata al 60' minuto di gioco, con il cartellino rosso estratto dall'Maresca ahimovic , ...

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma frase Donnarumma, la frase urlata all'arbitro dopo l'espulsione di Ibra Dopo l'espulsione diretta allo svedese, il capitano del Milan Donnarumma ha protestato duramente con il direttore di gara: "Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare" sono le ...

Espulsione di Ibrahimovic in Parma - Milan, Maresca non perdona. Ma cosa gli ha detto? Donnarumma, che è il capitano, pare che abbia detto: "Cosa stai facendo Maresca? Sempre i ... per somma di ammonizioni e dopo il famoso scontro con Lukaku e la frase sul voodoo. Poi la partecipazione ...

Pioli post-Parma: "Ibrahimovic non ha mancato di rispetto all'arbitro" Nell'ultima frase gli avrebbe detto «Allora non ti interessa quello ... C'è ancora tantissimo da fare." "A Donnarumma consiglierei di rimanere perchè il Milan è un top club e perchè stiamo costruendo ...

