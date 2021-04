Dolore cronico | l’App MMP aiuta medici e pazienti

(Di sabato 10 aprile 2021), una appa migliorarne la gestione della malattia. Ecco come funziona MMP Per la prima volta, una app ha dimostrato di ridurre l’ansia e l’esacerbazione delnelle persone che soffrono di. Uno studio condotto dallo University Health Network (UHN) ha valutato l’impatto di Manage My Pain (MMP), una soluzione… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

GregPignataro : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… - art_of_walking : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… - ToninoCogoni : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… - RemixFra : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… - emiliano_mosca : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolore cronico

Agipress

Si tratta di un malanno spesso, difficile da debellare totalmente. Chi soffre di emicrania ... Il magnesio contenuto nella buccia aiuterà a lenire ilsenza assumere alcun medicinale. ...La Cannabis terapeutica è da tempo riconosciuta in ambito medico - scientifico nella cura delma resistenze burocratiche e culturali con le conseguenti difficoltà nel reperirla, ne impediscono l'utilizzo su ampia scala. In Italia sono circa due milioni le persone che potrebbero ...Roma, 9 apr. (askanews) – La Cannabis terapeutica è da tempo riconosciuta in ambito medico-scientifico nella cura del dolore cronico ma resistenze burocratiche e culturali con le conseguenti ...Lo sostengono, in un'intervista rilasciata ad Alleati per la Salute, gli esperti Maria Rosaria Di Somma (Aisc) e Damiano Parretti (Simg). In Italia 1 ...