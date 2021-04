Covid: Salvini, 'si corre sui vaccini, fare di più e in fretta per l'economia' (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Sul tema vaccini si sta correndo, per fortuna" ma per l'economia "bisogna fare di più e più in fretta". Lo ha detto Matteo Salvini arrivando all'aula bunker di Bicocca a Catania per l'udienza preliminare dell'inchiesta Gregoretti. "Archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri - ha aggiunto - l'obiettivo 500 mila vaccini al giorno entro aprile è realistico, sempre che l'Europa non si metta di traverso. In tema economico bisogna raddoppiare gli sforzi e gli impegni". "L'incontro con Letta è stato un incontro tra le prime due forze politiche del paese - dice - che mettono da parte le bandiere e le ostilità nel nome dell'amore per l'Italia e abbiamo concordato che il prossimo dovrà essere il primo vera grande decreto imprese. Da 50 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Sul temasi stando, per fortuna" ma per l'"bisognadi più e più in". Lo ha detto Matteoarrivando all'aula bunker di Bicocca a Catania per l'udienza preliminare dell'inchiesta Gregoretti. "Archiviati i miliardi di sprechi e le primule di Arcuri - ha aggiunto - l'obiettivo 500 milaal giorno entro aprile è realistico, sempre che l'Europa non si metta di traverso. In tema economico bisogna raddoppiare gli sforzi e gli impegni". "L'incontro con Letta è stato un incontro tra le prime due forze politiche del paese - dice - che mettono da parte le bandiere e le ostilità nel nome dell'amore per l'Italia e abbiamo concordato che il prossimo dovrà essere il primo vera grande decreto imprese. Da 50 ...

