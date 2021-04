Covid, morto Ettore Matano: utilizzò le maschere da sub per far respirare i malati di Covid (Di sabato 10 aprile 2021) Grave perdita per la comunità di Salerno. Stroncato dal Covid, è venuto a mancare Ettore Matano: pensò alle maschere da sub per aiutare a respirare i malati di Covid Ettore Matano (screenshot Facebook)Non si sono solo gli eroi in camice bianco, medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno nelle corsie e nei reparti ospedalieri indefessamente prestano assistenza ai tanti infettati dal famigerato e letale Covid; ci sono anche tanti piccoli eroi che lavorano nell’ombra offrendo un prezioso contributo nella lotta senza quartiere contro il virus cinese su cui, però, non si accendono mai i riflettori dei media, e che né tantomeno vengono ospitati nei talk ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Grave perdita per la comunità di Salerno. Stroncato dal, è venuto a mancare: pensò alleda sub per aiutare adi(screenshot Facebook)Non si sono solo gli eroi in camice bianco, medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno nelle corsie e nei reparti ospedalieri indefessamente prestano assistenza ai tanti infettati dal famigerato e letale; ci sono anche tanti piccoli eroi che lavorano nell’ombra offrendo un prezioso contributo nella lotta senza quartiere contro il virus cinese su cui, però, non si accendono mai i riflettori dei media, e che né tantomeno vengono ospitati nei talk ...

